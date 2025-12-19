İzmir'de elektrik kesintisi 19 Aralık Cuma

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK CUMA

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy

10:30 - 11:30
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu

09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Çınar
Yıldırım Beyazıt

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap

13:00 - 18:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül

09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler

09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
Ulucak İstiklal

09:15 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Sarısu

09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Saygı
Ulubatlı

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Yeniköy
Kuyucak

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Karakova
Kazanlı
Balabanlı
Seyrekli

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Büyükkale
Küçükkale

09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Demirci

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Uzunkuyu
Birgi
Barbaros
Zeytinler
Zeytineli

