İzmir'de elektrik kesintisi 19 Aralık Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 19 Aralık İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK CUMA
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
10:30 - 11:30
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu
09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Çınar
Yıldırım Beyazıt
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
13:00 - 18:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
Ulucak İstiklal
09:15 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Sarısu
09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Saygı
Ulubatlı
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Yeniköy
Kuyucak
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Karakova
Kazanlı
Balabanlı
Seyrekli
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Büyükkale
Küçükkale
09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Demirci
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Uzunkuyu
Birgi
Barbaros
Zeytinler
Zeytineli