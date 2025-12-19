Tanıtım eksikliği Ege turizmini vurdu!

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki illerin uluslararası tanıtım gücüne sahip olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda (TGA) daha güçlü temsil edilmesi ve hak ettiği turizm payını alabilmesi için 21 Aralık'taki TGA Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu duyurdu. İşler, ETİK, TÜROFED ve ÇEŞTOB, SKAL İzmir, Alaçatı Platformu, Alaçatı Derneği, Menderes ile Urla Otelciler Birlikleri, İzmir Belediye Otelleri Birliği, İzmir'deki ticaret ve esnaf odaları başta olmak üzere bölgedeki turizmcilerinden gelen yoğun talep ve 40 yılı aşan turizm tecrübesiyle göreve talip olduğunu anlattı.
'KAYNAK AKTARIMI YAPACAĞIZ'
EN büyük eksikliğin tanıtım odaklı olduğunun vurgulayan İşler, "İzmir'in ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var. Bugün EMITT olsun, Hollanda olsun, Avrupa'nın önemli tesislerinde İzmir için ses getiren, gerçek değer ve kıymetini öne çıkaran, akılda kalıcı tanıtımlar yapılmıyor. Belediyelerin bütçelerinin kısıtlı ve bu bütçelerin doğru kullanılmadığını görüyoruz. İzmir tanıtım fukarası olarak kaderini yaşıyor. Biz İzmir'in bu tanıtım fukaralığı kaderini sadece İzmir için değil, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Uşak, Kütahya ve Aydın için kırmayı düşünüyoruz. Bunun için de ekimizle hazırladığı projelerle Ege Bölgesi'ne ciddi bir kaynak aktarımı yapacağız" dedi.
"İzmir'in incisi Çeşme'deki termal su sorununu, sistemin revize olması gerektiğini biliyoruz, Seferihisar ve Gülümdür'ümüzün, özellikle Selçuk Pamucakımızın yolları ve aydınlatma sorunlarını biliyoruz" diyen İşler, "Turizm ve turizme sevdalı olup gönül veren, TGA'daki kaynağın bu rekabetçi ortamda daha doğru yerlere ve sektör paydaşlarım için harcanması için adaylığımızı açıkladık. İzmir ayrı, Çeşme ayrı, Kuşadası ayrı... Foça, Selçuk, Bergama ayrı. TGA'da güçlü bir ortak akla ihtiyacımız var. Ege turizmde pazar çeşitliliği açısından geride kalıyor. İngiltere pazarı iyi ama ABD, Kanada, Kuzey Avrupa, Japonya, Güney Kore gibi yüksek harcama yapan pazarlarda Ege yok. Ege'nin hak ettiği payı almak ve dünyaya açılmak için adayım" dedi.
SANDIKLAR KURULACAK
TÜRKİYE turizminin gelişmesi için 2019 yılında kurulan ve şu an başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yürüttüğü Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda seçim heyecanı yaşanıyor. TGA üyesi sektör temsilcileri, 2025 yılı Yönetim Kurulu üyelerini seçmek için 21 Aralık Pazar günü sandık başına gidecek. Marmara, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu ve Karadeniz'in yer aldığı masada Ege Bölgesi için Denizli, Afyonkarahisar, Aydın Kuşadası ile İzmir'in Çeşme ve Bornova ilçelerinde sandıklar kurulacak ve turizm sektörü paydaşları 21 Aralık günü sabah saat 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.