Haberler İzmir Tanıtım eksikliği Ege turizmini vurdu! Tanıtım eksikliği Ege turizmini vurdu! Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir ve Ege'deki diğer illerin turizm açısından tanıtım fukarası olduğunu söyledi. İşler, İzmir'in 2,5 milyonluk turist bandını geçemeyerek adeta buraya çıpa attığını, kentin ciddi bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu ifade etti. METİN BURMALI









ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki illerin uluslararası tanıtım gücüne sahip olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda (TGA) daha güçlü temsil edilmesi ve hak ettiği turizm payını alabilmesi için 21 Aralık'taki TGA Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu duyurdu. İşler, ETİK, TÜROFED ve ÇEŞTOB, SKAL İzmir, Alaçatı Platformu, Alaçatı Derneği, Menderes ile Urla Otelciler Birlikleri, İzmir Belediye Otelleri Birliği, İzmir'deki ticaret ve esnaf odaları başta olmak üzere bölgedeki turizmcilerinden gelen yoğun talep ve 40 yılı aşan turizm tecrübesiyle göreve talip olduğunu anlattı.





'KAYNAK AKTARIMI YAPACAĞIZ'

EN büyük eksikliğin tanıtım odaklı olduğunun vurgulayan İşler, "İzmir'in ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var. Bugün EMITT olsun, Hollanda olsun, Avrupa'nın önemli tesislerinde İzmir için ses getiren, gerçek değer ve kıymetini öne çıkaran, akılda kalıcı tanıtımlar yapılmıyor. Belediyelerin bütçelerinin kısıtlı ve bu bütçelerin doğru kullanılmadığını görüyoruz. İzmir tanıtım fukarası olarak kaderini yaşıyor. Biz İzmir'in bu tanıtım fukaralığı kaderini sadece İzmir için değil, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Uşak, Kütahya ve Aydın için kırmayı düşünüyoruz. Bunun için de ekimizle hazırladığı projelerle Ege Bölgesi'ne ciddi bir kaynak aktarımı yapacağız" dedi.