İzmir elektrik kesintisi 20 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak planlı elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 ARALIK CUMARTESİ
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
09:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay
09:30 - 15:30
BERGAMA / İZMİR
Bölcek
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Gökdere
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa
Salimbey
11:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
Kozbeyli
10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Halilbeyli
Hamzababa
Sarıçalı
Sinancılar
Gökçeyurt
Zeamet
Yeşilyurt
09:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Sarısu
09:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Osmaniye
Fatih
Cumalı
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Yeniköy
Çatalca
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
İsmet İnönü
Uğur Mumcu
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Dereuzunyer
Demircili
Çamyayla
Bebekler
Tosunlar
Üzümlü
Suçıktı
Ortaköy
Köseler
Karadoğan
09:30 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Kavakdere
Atatürk
Cumhuriyet
Beyler
Orhanlı
Turabiye
Tepecik
09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Boynuyoğun
Adnan Menderes
İhsaniye
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kuşçular
