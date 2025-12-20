İzmir elektrik kesintisi 20 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 20 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

İzmir'de bugün yaşanacak planlı elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 ARALIK CUMARTESİ

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy

09:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay

09:30 - 15:30
BERGAMA / İZMİR
Bölcek

09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Gökdere

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa
Salimbey

11:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
Kozbeyli

10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Halilbeyli
Hamzababa
Sarıçalı
Sinancılar
Gökçeyurt
Zeamet
Yeşilyurt

09:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Sarısu

09:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Osmaniye
Fatih
Cumalı

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Yeniköy
Çatalca

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
İsmet İnönü
Uğur Mumcu

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Dereuzunyer
Demircili
Çamyayla
Bebekler
Tosunlar
Üzümlü
Suçıktı
Ortaköy
Köseler
Karadoğan

09:30 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Kavakdere
Atatürk
Cumhuriyet
Beyler
Orhanlı
Turabiye
Tepecik

09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Boynuyoğun
Adnan Menderes
İhsaniye

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kuşçular

PLANLI KESİNTİ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

