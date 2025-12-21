İzmir’de 99 düzensiz göçmen yakayı ele verdi

İZMİR'İN Aliağa ve Seferihisar ilçelerinde 99 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Aliağa açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik'e ait insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni yakaladı.