İzmir'de bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak 21 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK PAZAR
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Gökdere
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa
Salimbey
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
09:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Kırköy
Yeni
İstiklal
Cumhuriyet
Hisar
Ceritler
09:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Umurbey
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Süleymanlı
Görece
İğnedere
Kır
Bozalan
Telekler
Turgutlar
09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hürriyet
Ocaklı
10:00 - 12:00
TORBALI
Pancar
Kazım Karabekir
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
İçmeler
Gülbahçe
Altıntaş
İskele
Rüstem
Sıra
Torasan
Yaka
Özbek