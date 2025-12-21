  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak 21 Aralık Pazar

İzmir'de bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak 21 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugün yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 21 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK PAZAR

09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Gökdere

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa
Salimbey

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

09:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Kırköy
Yeni
İstiklal
Cumhuriyet
Hisar
Ceritler

09:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Umurbey

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Süleymanlı
Görece
İğnedere
Kır
Bozalan
Telekler
Turgutlar

09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hürriyet
Ocaklı

10:00 - 12:00
TORBALI
Pancar
Kazım Karabekir

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
İçmeler
Gülbahçe
Altıntaş
İskele
Rüstem
Sıra
Torasan
Yaka
Özbek

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA