İzmir'de ölümüne eğlence!

İzmir 'in Bayındır ilçesinde bir eğlence mekanında önceki gece yaşanan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. İddiaya göre, mekanda başlayan sözlü anlaşmazlık, sopaların ve yumrukların kullanıldığı kavgaya evrildi.

Olay sırasında başına aldığı sert darbeler sonucu 38 yaşındaki Bayındırlı çiftçi Ahmet Süz yere yığıldı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahale etse de Süz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Süz'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre kavga sırasında mekanda büyük panik yaşandı ve çok sayıda müşteri olayın ortasında kaldı. Polis olayın çıkış sebebini araştırırken, mekan yetkilileri de güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, kavgaya karışan diğer kişilerin tespit edilerek adli sürecin işletileceğini bildirdi.