İzmir’in su sorunu arıtma ile çözülecek

Kentteki barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor. İzmir'de yaşayan su krizi sebebiyle kentin ilçelerinde her gece sular kesilmeye devam ediyor. Pazar günü itibariyle Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'in altına düşerken, Gördes Barajı'nın ölü hacminden su alındığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında yapılan, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Kültürpark Üretici Pazarı'nda sona eren etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, deniz suyu artıma tesislerinin kurulacağını duyurdu.
'ORTA VE UZUN VADEDE OLACAK'
Tugay, "Deniz suyu arıtma işinde şu anda bakanlıkla görüşmeler devam ediyor. Mutlaka en az bir belki 3 deniz suyu arıtma tesisi yapılacak. Biraz daha orta ve uzun vadede planımız. En az bir belki üç tane endüstriyel tesis yapılacak. Onlar biraz daha orta ve uzun vadede olacak" diye konuştu. Tugay, ayrıca İzmirli üreticilerle bir araya gelerek, İzmir'de balık ekmek stantları kurulacağının müjdesini verdi. Balık kooperatiflerinden uygun fiyata alınan balıkların kadın üreticilere verileceğini paylaşan Tugay, "balık ekmek noktaları oluşturacağız Kadın üreticilerimiz orada satacaklar. Stant çalışmasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
KURAKLIĞA KARŞI ALTERNATİF ÇÖZÜM
Artan kuraklık ve azalan tatlı su kaynakları, deniz suyu arıtma tesislerini yeniden gündeme getirdi. Deniz suyu arıtma tesislerinde süreç, denizden alınan suyun ön arıtmadan geçirilmesiyle başlıyor.
Bu aşamada su, kum, yosun ve askıda bulunan katı maddelerden arındırılıyor. Ardından su, yüksek basınç altında ters 'osmoz' adı verilen yöntemle yarı geçirgen membranlardan geçiriliyor. Bu işlem sırasında tuz ve zararlı maddeler sudan ayrıştırılıyor. Tuzdan arındırılan su, doğrudan kullanıma verilmeden önce mineral dengeleme işlemine tabi tutuluyor. İnsan sağlığı açısından gerekli mineraller, kontrollü şekilde suya yeniden ekleniyor. Son aşamada ise dezenfeksiyon uygulanarak su, bakteri ve mikroorganizmalara karşı güvenli hale getiriliyor.
Arıtma işlemi tamamlanan su, depolara alınarak içme suyu şebekesine ya da sanayi ve tarımsal kullanım alanlarına yönlendiriliyor. Uzmanlar, deniz suyu arıtma tesislerinin yüksek enerji tüketimi nedeniyle maliyetli olduğuna dikkat çekerken, buna rağmen uzun süreli kuraklık riskine karşı önemli bir alternatif su kaynağı oluşturduğunu vurguluyor.