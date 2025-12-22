İzmir’in su sorunu arıtma ile çözülecek

'ORTA VE UZUN VADEDE OLACAK'

Tugay, "Deniz suyu arıtma işinde şu anda bakanlıkla görüşmeler devam ediyor. Mutlaka en az bir belki 3 deniz suyu arıtma tesisi yapılacak. Biraz daha orta ve uzun vadede planımız. En az bir belki üç tane endüstriyel tesis yapılacak. Onlar biraz daha orta ve uzun vadede olacak" diye konuştu. Tugay, ayrıca İzmirli üreticilerle bir araya gelerek, İzmir'de balık ekmek stantları kurulacağının müjdesini verdi. Balık kooperatiflerinden uygun fiyata alınan balıkların kadın üreticilere verileceğini paylaşan Tugay, "balık ekmek noktaları oluşturacağız Kadın üreticilerimiz orada satacaklar. Stant çalışmasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.