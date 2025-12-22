İzmirliler dikkat! 23 Aralık’ta o yollar trafiğe kapanacak

Son dakika haberleri... Menemen'de 23 Aralık Salı günü düzenlenecek 19. Şehit Astegmen Kubilay Yol Koşusu nedeniyle Atatürk Caddesi ve Altuğ Karaburun Caddesi gün boyunca araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu. Etkinlik sebebiyle ESHOT seferlerinde de geçici düzenleme yapılacağı duyuruldu.
O HATLAR KULLANIMA KAPALI!
Koşu etkinliği boyunca, Menemen Garaj Karşısı, Menemen Toplum Sağlığı Merkezi, Menemen Şehir Parkı, Menemen Jandarma, Menemen Üst Geçit ve Menemen Garaj duraklarında sefer yapılmayacak.
ÇOK SAYIDA HAT GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK
Aralarında Menemen Aktarma Merkezi – İzmir Otogar, Bornova Metro, Ulukent, Emiralem, Göktepe, Karaorman, Kozbeyli ve Çukurköy hatlarının da bulunduğu toplam 20'ye yakın ESHOT hattı yol koşusu süresince hizmet dışı kalacak.