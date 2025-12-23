Haberler İzmir GDZ Elektrik uyardı! İzmir'in o ilçelerinde elektrik kesintisi 23 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in bugün hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugün yaşanacak planlı kesintileri açıkladı. İşte 23 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

23 Aralık Salı 2025


DİKİLİ / İZMİR

Salimbey

Gazipaşa

10:00 - 16:00


KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Rüstem

Özbek

İçmeler

Kuşçular

Altıntaş

Camiatik

Sıra

Torasan

9:00 - 15:00


ÇİĞLİ / İZMİR

Şirintepe

Yakakent

Güzeltepe

Köyiçi


9:00 - 12:00


BERGAMA / İZMİR

Örlemiş


10:00 - 16:00


Fatih

9:00 - 15:00


BUCA / İZMİR

Kozağaç

Yenigün

Çamlıkule

9:00 - 15:00

BAYINDIR / İZMİR

Arıkbaşı

10:00 - 11:00


TİRE / İZMİR

Dibekçi

Işıklı

Küçükkemerdere

Küçükburun

Yamandere

Somak

Karaca Ali

İhsaniye

Duatepe

Dere

Kürdüllü

Küçükkömürcü

Dündarlı

Adnan Menderes

Toki

Boynuyoğun

Büyükkemerdere

Çiniyeri

Dağdere

Dallık

Büyükkömürcü

Cambazlı

Çeriközü

10:00 - 16:00


BAYRAKLI / İZMİR

Org. Nafiz Gürman

10:00 - 16:00


Gümüşpala

10:00 - 16:00


BAYRAKLI / İZMİR

Gümüşpala

11:00 - 17:00


BERGAMA / İZMİR

Fatih

Atatürk

9:00 - 15:00



TORBALI / İZMİR

Gazi Mustafa Kemal

Karakuyu

10:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Torbalı

13:00 - 13:30


BORNOVA / İZMİR

Birlik

Zafer

Serintepe

Meriç

Koşukavak


9:00 - 13:00


ÖDEMİŞ / İZMİR

Cevizalan

Birgi

Bucak

Hacıhasan

Kemer

Kutlubeyler

Üçkonak

Beyazıtlar

Büyükavulcuk

Gerçekli

Küçükavulcuk

Zafer

Ocaklı

9:00 - 12:00


MENEMEN / İZMİR

Kazımpaşa

Esatpaşa

9:30 - 17:00


SEFERİHİSAR / İZMİR

Orhanlı

Kavakdere

Kuyucak


9:00 - 15:00


URLA / İZMİR

Balıklıova

Eğlenhoca

Küçükbahçe

Ildır


10:00 - 16:00


TİRE / İZMİR

İbni Melek

Fatih

10:00 - 16:00


KARABAĞLAR / İZMİR

General Kazım Özalp

9:00 - 17:00


MENDERES / İZMİR

Sancaklı

Değirmendere

Çileme


9:00 - 14:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Umurbey

Yolüstü

Üç Eylül

9:00 - 15:30


KİRAZ / İZMİR

Başaran

Çömlekçi

9:30 - 15:30


ÇEŞME / İZMİR

Germiyan

Ildır

9:30 - 16:00

KONAK / İZMİR

Çınarlı

Adalet

11:00 - 17:00


URLA / İZMİR

Kuşçular

11:00 - 13:00


BORNOVA / İZMİR

Karacaoğlan

12:00 - 17:00

Yeşilova

Kazımdirik

11:00 - 17:00


TORBALI / İZMİR

Şehitler

Yeni

Arslanlar

Çaybaşı

Eğerci

Mustafa Kemal Atatürk

Pamukyazı

10:00 - 16:00

