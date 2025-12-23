GDZ Elektrik uyardı! İzmir'in o ilçelerinde elektrik kesintisi 23 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu araştırılıyor. İşte bugün (23 Aralık) İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
23 Aralık Salı 2025
DİKİLİ / İZMİR
Salimbey
Gazipaşa
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Rüstem
Özbek
İçmeler
Kuşçular
Altıntaş
Camiatik
Sıra
Torasan
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe
Yakakent
Güzeltepe
Köyiçi
9:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Örlemiş
10:00 - 16:00
Fatih
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Kozağaç
Yenigün
Çamlıkule
9:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı
10:00 - 11:00
TİRE / İZMİR
Dibekçi
Işıklı
Küçükkemerdere
Küçükburun
Yamandere
Somak
Karaca Ali
İhsaniye
Duatepe
Dere
Kürdüllü
Küçükkömürcü
Dündarlı
Adnan Menderes
Toki
Boynuyoğun
Büyükkemerdere
Çiniyeri
Dağdere
Dallık
Büyükkömürcü
Cambazlı
Çeriközü
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Org. Nafiz Gürman
10:00 - 16:00
Gümüşpala
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Gümüşpala
11:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Fatih
Atatürk
9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Torbalı
13:00 - 13:30
BORNOVA / İZMİR
Birlik
Zafer
Serintepe
Meriç
Koşukavak
9:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan
Birgi
Bucak
Hacıhasan
Kemer
Kutlubeyler
Üçkonak
Beyazıtlar
Büyükavulcuk
Gerçekli
Küçükavulcuk
Zafer
Ocaklı
9:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Kazımpaşa
Esatpaşa
9:30 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı
Kavakdere
Kuyucak
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Balıklıova
Eğlenhoca
Küçükbahçe
Ildır
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Fatih
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
General Kazım Özalp
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Sancaklı
Değirmendere
Çileme
9:00 - 14:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Umurbey
Yolüstü
Üç Eylül
9:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Başaran
Çömlekçi
9:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Ildır
9:30 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınarlı
Adalet
11:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Kuşçular
11:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan
12:00 - 17:00
Yeşilova
Kazımdirik
11:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Yeni
Arslanlar
Çaybaşı
Eğerci
Mustafa Kemal Atatürk
Pamukyazı
10:00 - 16:00