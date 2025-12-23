İZBAN'da hareketli dakikalar! Ekipler hemen müdahale etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Menemen İZBAN İstasyonu'nda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Trenin raydan çıkarak devrilmesi senaryosunun uygulandığı tatbikattaki görüntüler gerçeği aratmadı.









İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, TCDD, AFAD, İZBAN, UMKE ve MAKUR iş birliğiyle Menemen İZBAN İstasyonu'nda muhtemel bir deprem anında meydana gelebilecek acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak amacıyla kapsamlı bir arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında sahadaki uygulama ve müdahaleler gerçeğini aratmayan görüntüler oluşturdu.





DEPREM SENARYOSU BAŞARIYLA UYGULANDI

Senaryo kapsamında, Çiğli'den hareket eden bir yolcu treni Menemen İZBAN İstasyonu'na giriş yaptığı sırada deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle trenin son vagonu raydan çıkarak devrildi. Trende 40 yolcu bulunduğu ve 7'sinin yaralandığı bilgisi makinist tarafından operasyon kontrol merkezine bildirildi.