İzmir'de Hilton Oteli davalık oldu!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Hilton Oteli hakkında, "Bugün Hilton İzmir, onu yönetenlerin beceriksizliğinin, umursamazlığının ve kayıp fırsatlarının göğe doğru yükselmiş bir anıtı. Şehrin ortasında yükselen bu beton kule yalnızca bir otel değil; İzmir'in yıllardır ihmal edilen yönetim anlayışının sessiz bir anıtı" dedi.

Otelle ilgili satış kararı alındığını belirten Tugay ise "Bizim dışımızda hak sahipleri olduğu için hisse satışı olabilir. O nedenle de bir satış kararı aldık. Ama bugün için hisse alacağım diye bize talepte bulunan kimse yok. Konu sadece para değil; aynı zamanda atıl bir yapı var orada duran, bu bizi rahatsız ediyor" diye konuştu.