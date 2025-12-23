İzmir'de Utku’nun ölümünde zorbalık şüphesi

İzmir Menemen'de 23 Kasım tarihinde metruk binada yüksekten düşerek yaşamını yitiren Kemal Utku Taş'ın (16) ölümü yargıya taşındı.
Oğullarının olay öncesi katıldığı okul gezisinde akran zorbalığına uğradığını iddia eden aile, suç duyurusunda bulundu.
Baba Haluk Taş, "Vefatın ardından okuldan arkadaşları eve gelince işin acı yanını öğrendik. Utku'nun psikolojik ve fiziksel olarak çok üzerine gidildiğini söylediler.
Bu ilk kez oğluma yapılmadı ama son olsun diye uğraşıyorum. Babalar ayakta da ölebiliyormuş" dedi.