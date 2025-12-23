İZSU duyurdu! İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi 23 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 23 Aralık Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA SAMURLU 23.12.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR PINARLI 23.12.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ADALET 23.12.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ EVKA-2, EVKA-6 23.12.2025 saat 09:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. NOT:MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENMEKTEDİR.
GÜZELBAHÇE YELKİ 23.12.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ESENYALI 23.12.2025 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR TIRAZLI 23.12.2025 saat 10:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA, DEVRİM 23.12.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.