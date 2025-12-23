Haberler İzmir MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: İzmir sokakları çöp yığını MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: İzmir sokakları çöp yığını









MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'de yaşanan çöp tesisi krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karşıyaka'da çöp toplamayla ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığını anlatan Şahin, "Evimde balkona çıkıyorum bir çöp yığını, yan odaya geçiyorum, yolun diğer tarafına bakıyorum başka bir çöp yığını" dedi. '4 TESİS GEREKİYOR'

Şahin, Danıştay kararıyla Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasının ardından gelişen süreci değerlendirerek, "Danıştay kararıyla kapatıldı ama kapatılmasaydı da zaten oranın en fazla 1 yıllık ömrü var. 1 yıl sonra artık oraya vahşi depolama yöntemiyle çöp atma imkânı, ihtimali zaten yok" ifadelerini kullandı.

İzmir'e birden fazla çöp tesisi yapılması gerektiğinin altını çizen Şahin, "En az 4 tesis gerekli. Çünkü yapacağınız tesis, nereye yaparsanız yapın, Çeşme'den alıp da Ödemiş'e götürecekseniz 200 kilometre. Karaburun'dan alıp Bergama'ya götürecekseniz de 200 kilometre. Yani Yarımadaya şart bir kere. İzmir'e en az 4 tesis yapılmalı. Bir irade koymak lazım bunun için. Bunlar 'Devlet yapsın, devlet yapmıyor, devlet müdahale etmiyor' diyorlar. Ben bunu da yanlış buluyorum. Sadece irade gerekli.