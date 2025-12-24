Bakırçay Üniversitesi dev bilim projesi FCC’ye katıldı

İzmir Bakırçay Üniversitesi, insanlık tarihinin en büyük bilimsel girişimlerinden biri sayılan Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC-Future Circular Collider) işbirliğinin resmi bir parçası oldu. 100 km uzunluğunda dairesel hızlandırıcıya sahip olacak FCC, Karanlık Madde ve Süpersimetri başta olmak üzere Higgs bozonun etkileşimleri de dahil modern fiziğin en büyük gizemlerini aydınlatmayı hedefliyor.

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin FCC ile ilgili bilimsel çalışmaları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadri Özdemir yürütücülüğünde sürüyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, "İzmir Bakırçay Üniversitesinin FCC'ye katılımı, üniversitemizin uluslararası Ar-Ge işbirliklerini artıracak, ülkemizin bilimsel kapasitesini geliştirecek, üniversitemizdeki araştırmacılara küresel projelerde aktif rol alma fırsatı sunacaktır. Üniversitemiz, hali hazırda devam etmekte olan CERN'deki CMS deneyinde ve CERN fizikçilerinden oluşan Comprehensive Multiboson Experiment-Theory Action (COMETA) COST aksiyonunda aktif çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.