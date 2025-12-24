İzmir'de Yeni Asır Gazetesi'nin '130 Yıllık Kent Hikayesi' sergisi açıldı! Ne zamana kadar devam edecek?

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Yeni Asır Gazetesi'nin İZTO Sergi Salonu'nda düzenlediği serginin açılışında konuşan Vali Süleyman Elban, gazete arşivlerinin yalnızca olayları değil, dönemlerin ruhunu da yansıtan en güçlü tarihsel kaynaklardan olduğunu söyledi.

Tarih araştırmalarında kitap ve akademik yayınların yetersiz kaldığı noktalarda gazete arşivlerinin yol gösterici olduğunu ifade eden Elban, şunları kaydetti:



"Gazete arşivleri, yalnızca belirli bir konuya ilişkin tarihi bilgi vermiyor. Aynı zamanda o dönemin mizahını, dilini, insanların nasıl konuştuğunu, sosyal hayatlarını, giyim kuşamlarını, dünyaya bakışlarını da gösterir. İnsanlar ne yiyor, ne içiyor, nasıl seyahat ediyor, birbirleriyle ilişkileri nasıl, kamusal alan ne durumda, özel hayat nasıl şekilleniyor? Tüm bunlara dair son derece zengin veriler sunar. Ülkenin gelişmişlik seviyesi de aslında o döneme ait gazetelerde gizlidir. Fotoğraflarda, manşetlerde, köşe yazılarında ve haberlerde bütün bunlara ilişkin inanılmaz bir kaynak vardır. Gazete arşivleri bu anlamda son derece kıymetlidir."