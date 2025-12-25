GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25 Aralık İzmir elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu araştırılıyor. İşte bugün (25 Aralık) İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
25 Aralık Perşembe 2025
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Sayfiye
Aşağışakran
Şakran Hasbi Efendi
Kızıltepe ( Kızıltepe Köyü İç Yolu )
Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu )
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Maltepe
Fatih
9:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kıranlı
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Fatih
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Torasan
10:00 - 16:00
Kuşçular
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Efeler
İnkılap
9:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı
Kavakdere
Kuyucak
10:00 - 14:00
Tepecik
Kavakdere
13:00 - 13:30
BORNOVA / İZMİR
Mevlana
Doğanlar
Yunus Emre
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Mevlana
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Keler
9:00 - 17:00
Develi
10:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Cumhuriyet
9:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Cumhuriyet
16 Eylül
9:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Meriç
9:15 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Karaburç
9:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Cumhuriyet
9:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Meriç
9:30 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Sancaklı
11:00 - 17:00
Yamanlar
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Akçaköy
Görece Cumhuriyet
10:00 - 16:30
BORNOVA / İZMİR
Gökdere
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Çaybaşı
Eğerci
Mustafa Kemal Atatürk
Pamukyazı
Şehitler
Yeni
Arslanlar
10:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule
13:00 - 17:00
Hürriyet
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Barış
Sevgi
Günaltay
9:00 - 11:00
KONAK / İZMİR
Göztepe
Basın Sitesi
11:00 - 13:00
Barbaros
11:00 - 13:00
Göztepe
14:00 - 16:00
Mecidiye
Yeşiltepe
9:00 - 14:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Eğrigöl
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı
Saygı
Mehmet Akif
Çınartepe
Atamer ( 2591. Sk. )
Ufuk
Aydoğdu ( 4709. Sk. )
Çamkule ( Dicle Cd. )
12:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Belen
Bozalan
Çaltı
Çukurköy
Göktepe
Alaniçi
Ayvacık
Bağcılar
Doğa
Görece
Hasanlar
Haykıran
İğnedere
Karaorman
Yahşelli
Kır
Yayla
Süleymanlı
Telekler
Turgutlar
Yanıkköy (
9:00 - 15:00