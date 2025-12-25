  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25 Aralık İzmir elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in bugün hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugün yaşanacak planlı kesintileri açıkladı. İşte 25 Aralık Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu araştırılıyor. İşte bugün (25 Aralık) İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

25 Aralık Perşembe 2025

ALİAĞA / İZMİR

Şakran Sayfiye

Aşağışakran

Şakran Hasbi Efendi

Kızıltepe ( Kızıltepe Köyü İç Yolu )

Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu )

10:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Maltepe

Fatih

9:00 - 12:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler

10:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Kıranlı

10:00 - 16:00

TİRE / İZMİR

İbni Melek

Fatih

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Torasan

10:00 - 16:00

Kuşçular

9:00 - 15:00

BUCA / İZMİR

Efeler

İnkılap

9:00 - 15:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Orhanlı

Kavakdere

Kuyucak

10:00 - 14:00

Tepecik

Kavakdere

13:00 - 13:30

BORNOVA / İZMİR

Mevlana

Doğanlar

Yunus Emre

10:00 - 16:00

ALİAĞA / İZMİR

Bozköy

9:00 - 13:00

BORNOVA / İZMİR

Mevlana

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Keler

9:00 - 17:00

Develi

10:00 - 16:00

SELÇUK / İZMİR

Cumhuriyet

9:30 - 15:30

ÇEŞME / İZMİR

Cumhuriyet

16 Eylül

9:00 - 14:00

BORNOVA / İZMİR

Meriç

9:15 - 15:30

KİRAZ / İZMİR

Karaburç

9:30 - 15:30

ÇEŞME / İZMİR

Cumhuriyet

9:00 - 14:00

BORNOVA / İZMİR

Meriç

9:30 - 16:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Sancaklı

11:00 - 17:00

Yamanlar

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Akçaköy

Görece Cumhuriyet

10:00 - 16:30

BORNOVA / İZMİR

Gökdere

9:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

Çaybaşı

Eğerci

Mustafa Kemal Atatürk

Pamukyazı

Şehitler

Yeni

Arslanlar

10:00 - 12:00

BUCA / İZMİR

Vali Rahmi Bey

9:00 - 15:00

BUCA / İZMİR

Çamlıkule

13:00 - 17:00

Hürriyet

10:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Barış

Sevgi

Günaltay

9:00 - 11:00

KONAK / İZMİR

Göztepe

Basın Sitesi

11:00 - 13:00

Barbaros

11:00 - 13:00

Göztepe

14:00 - 16:00

Mecidiye

Yeşiltepe

9:00 - 14:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Yelki

10:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Eğrigöl

10:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

Ulubatlı

Saygı

Mehmet Akif

Çınartepe

Atamer ( 2591. Sk. )

Ufuk

Aydoğdu ( 4709. Sk. )

Çamkule ( Dicle Cd. )

12:00 - 14:00

MENEMEN / İZMİR

Belen

Bozalan

Çaltı

Çukurköy

Göktepe

Alaniçi

Ayvacık

Bağcılar

Doğa

Görece

Hasanlar

Haykıran

İğnedere

Karaorman

Yahşelli

Kır

Yayla

Süleymanlı

Telekler

Turgutlar

Yanıkköy (

9:00 - 15:00

