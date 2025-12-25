İzmir'de nakliye asansöründen düşen koltuk Ebrar'ın sonu olmuştu: 3 sanık hakkında istenen ceza belli oldu

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklardan M.G, taşımada kullanılan asansörün kurulumu ve kullanımı için herhangi bir belge ve ehliyet şartı olmadığını savundu. Eşyaları asansörün sepet kısmına koyduklarını aktaran M.G, fabrika imalatında da asansörün yanlarının açık olduğunu ileri sürdü. Asansör sepetine koydukları 3'lü koltuğun rüzgar nedeniyle sepetten düştüğünü ileri süren M.G, "Taşıma alanında kimsenin bulunmaması hususunda defalarca ilgilileri uyardık. Ebrar'ı da uyardık ancak sözlerimize dikkat etmedi. Koltuğun düşeceği sırada E.G. yukarıdan uyarmak için bağırdı." ifadelerini kullandı.

E.G. ise asansörün kumandasının diğer sanık ağabeyi M.G'de bulunduğunu, asansörün sepetinin düz, yan kısımlarının açık olduğunu kaydetti. Ebrar'ı uyardıktan sonra annesini de alandan uzaklaştırması için ikaz ettiklerini öne süren E.G, "M.G. asansörü hareket ettirdiği sırada rüzgarın etkisiyle koltuğun dengesi bozuldu. Koltuk, sepet üzerinden kayıp yere doğru düşmeye başladı. Koltuğun dengesinin bozulduğunu görünce aşağıdakilere çekilmeleri için bağırdım. Ancak Ebrar, birden asansörün altına doğru hareket etti. Koltuğun kız çocuğunun üzerine düştüğünü gördüm. Hemen aşağıya inip ambulansı aradım." ifadelerine yer verdi.

Bilirkişi raporunda ise üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformuyla taşınmasıyla ilgili gerekli iş organizasyonunun sağlanmadığı, asansörün zemin kısmında "keser" adı verilen el aleti ile dengeye alınmaya çalışıldığı, yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmamasına karşı gerekli tedbirler alınmadığına dikkati çekildi.



İddianamede, şu ifadeler paylaşıldı:



"Gerekli iş güvenliği önlemlerini almayan ve eşyayı niteliğine uygun bir yük asansörüyle taşımayan, yük asansörünü işin niteliği itibari ile güvenli bir şekilde yere sabitlemeyen M.G. ile E.G. kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğunun, bu şahısların çalışanı olan şüpheli A.H.M. ise kazanın meydana gelmesinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışları etken olduğu belirlenmiştir."



Ayrıca bilirkişi raporunda, ölen Ebrar'ın etkisinin olmadığına yer verildi.



Menderes Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



NE OLMUŞTU?



İzmir'in Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi'nde 20 Eylül'de, akrabasına ait ev eşyasının taşınması sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş (9) kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.



Gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, firma çalışanı A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.