İZSU'dan İzmir'in o ilçelerine su kesintisi uyarısı 26 Aralık Cuma

ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY, ÜÇ EYLÜL

26.12.2025 saat 09:32 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

Kuraklık ve buna bağlı olarak su kaynaklarındaki azalma nedeniyle; Kurumumuzca yürütülen planlı su kesintileri normal şartlarda 23:00–05:00 saatleri arasında uygulanmaktadır.



Ancak; Karabağlar İlçesi P-11 Pompa İstasyonu'nda yapılacak bakım çalışması nedeniyle 26 Aralık 2025 Cuma gününe mahsus olmak üzere bazı ilçe ve mahallelerimizdeki su kesintisi 2 saat erken başlayacaktır.



Başlama: 26.12.2025 Cuma

Saat: 21.00



Bitiş: 27.12.2025 Cumartesi

Saat: 05.00