İZSU'dan İzmir'in o ilçelerine su kesintisi uyarısı 26 Aralık Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 26 Aralık Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 26 ARALIK CUMA
BORNOVA KARAÇAM
26.12.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA YILDIZ
26.12.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA AYDOĞDU
26.12.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE
26.12.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK
26.12.2025 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ÇELEBİ
26.12.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEDEBAŞI, GONCALAR
26.12.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ ŞEMSİLER
26.12.2025 saat 10:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY, ÜÇ EYLÜL
26.12.2025 saat 09:32 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
Kuraklık ve buna bağlı olarak su kaynaklarındaki azalma nedeniyle; Kurumumuzca yürütülen planlı su kesintileri normal şartlarda 23:00–05:00 saatleri arasında uygulanmaktadır.
Ancak; Karabağlar İlçesi P-11 Pompa İstasyonu'nda yapılacak bakım çalışması nedeniyle 26 Aralık 2025 Cuma gününe mahsus olmak üzere bazı ilçe ve mahallelerimizdeki su kesintisi 2 saat erken başlayacaktır.
Başlama: 26.12.2025 Cuma
Saat: 21.00
Bitiş: 27.12.2025 Cumartesi
Saat: 05.00
ETKİLENECEK YERLEŞİM YERLERİ
Konak İlçesi; Kılıçreis Mahallesi, Piri Reis Mahallesi, Turgut Reis Mahallesi, Kemal Reis Mahallesi, Çankaya
Mahallesi, Göztepe Mahallesi, Altıntaş Mahallesi
Buca İlçesi; Buca İlçesinin Tamamı
Karabağlar İlçesi; Poligon Mahallesi, Metin Oktay Mahallesi, Esenyalı Mahallesi, Adnan Süvari Mahallesi,
Basınsitesi Mahallesi, Vatan Mahallesi, Arap Hasan Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Ali Fuat
Cebesoy Mahallesi, Reis Mahallesi, Gülyaka Mahallesi, Esenlik Mahallesi, Tahsin Yazıcı Mahallesi, Refetbele Mahallesi,
Salih Omurtak Mahallesi, Doğanay Mahallesi, Bahar Mahallesi ve Bozyaka Mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır