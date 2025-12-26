  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 26 Aralık Cuma

Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 26 Aralık Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte 26 Aralık Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK CUMA

10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık
Buruncuk
Fatih

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı

10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Yıldırım Beyazıt
Çınar

10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Karaköy

09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler

10:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki

10:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahar
Çalıkuşu

09:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı
Karaburç
Suludere

11:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Göztepe

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Çavuş
Kesik
Musabey
Yıldırım
Buruncuk

09:00 - 12:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kurucuova
Ertuğrul
Türkönü
Gereli
Mescitli
Ovakent
Kışla

12:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler
Mersin Alanı
Payamlı

12:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler
Mersin Alanı
Payamlı

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Torasan

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA