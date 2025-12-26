Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 26 Aralık Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte 26 Aralık Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK CUMA
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık
Buruncuk
Fatih
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı
10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Yıldırım Beyazıt
Çınar
10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Karaköy
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
10:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
10:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahar
Çalıkuşu
09:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı
Karaburç
Suludere
11:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Göztepe
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Çavuş
Kesik
Musabey
Yıldırım
Buruncuk
09:00 - 12:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kurucuova
Ertuğrul
Türkönü
Gereli
Mescitli
Ovakent
Kışla
12:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler
Mersin Alanı
Payamlı
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Torasan