İZSU duyurdu: İzmir'de yılbaşı gecesi su kesintisi uygulanmayacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak , Karabağlar , Çiğli , Karşıyaka , Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılan planlı su kesintisi 31 Aralık gecesi yapılmayacak.





Kentin 13 ilçesinde 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün uygulanmaya başlanmıştı.