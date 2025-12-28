Mahkeme cani babanın tahliyesine itiraz etti

İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma C.'yi (26) görüntülü arayıp, 2 çocuğunun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan'ın (32) tahliyesine edilen itiraz üzerine İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın eski eşinin ve çocuklarının can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına hükmedip sanığın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

16 Aralık'ta görülen davada sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle tahliyesine karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmedip, duruşmayı 31 Mart 2026'ya erteledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve müşteki avukatları karara itiraz etti. Başkaca suçlardan hükümlü olan sanık bu sebepten tahliye edilmedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatların itirazları üzerine dosya İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında itirazların kabulü ve sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına yönünde görüş bildirdi. Sanığın silahla yaralamaya teşebbüs suçunun mağduru çocuğun can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına karar vereresanık yeniden tutuklandı.