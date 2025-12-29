Devlet destekli virüssavar ilacı!

İZMİR Tireli doktorun buluşun salgın hastalıkları önlediği belirtildi. Doç. Dr Ceren Türkcan'ın Arel Üniversitesi'nde geliştirdiği 'Flora Dengeleyici Sprey'in salgın hastalıklara engel olduğu belirtildi. Geliştirilen sprey formundaki ürünün, doğaya ve çevreye herhangi bir zarar vermediği gibi içeriğinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde, havadaki patojen veya rahatsızlık verebilecek partiküllerin temizlenmesini sağlayarak, salgın hastalıkların yayılmasını engellediği bildirildi.
İHRACAT SÜRECİ BAŞLADI
UYGULANDIĞI ortamda daha sağlıklı nefes alınmasını sağlayan sprey, alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, hastanelerde kullanılabileceği gibi tekstil ürünlerine de püskürtülebiliyor. Ürünün salgın hastalıkların yayılmasını engellediğini vurgulayan Doç. Dr. Türkcan, "Ürünün patentini aldık. KOSGEB'in desteğiyle üretim süreçlerimizin ölçeğini büyütüyoruz. Gelen talep ve teklifler doğrultusunda yurt dışına ihraç sürecini de başlattık" diye konuştu.
TEMİZ HAVA SAHASI
ÜNİVERSİTE laboratuvarlarında yapılan çalışmalar sonucunda flora dengeleyici spreyin geliştirildiğini ifade eden Doç Dr. Ceren Türkcan "İçeriğinde Lactobacillus ve Bacillus bakteri türlerini bulunduran sprey, havadaki patojen veya partiküllerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak temiz hava sahası oluşturuyor" dedi.