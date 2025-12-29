Haberler İzmir Devlet destekli virüssavar ilacı! Devlet destekli virüssavar ilacı! Tireli Doç. Dr. Ceren Türkcan, buluşuyla tıp dünyasında heyecan yarattı. Türkcan’ın, geliştirdiği ‘Flora Dengeleyici Sprey’, salgın hastalıkları önlemesiyle ön plana çıktı... Ürünün patentini aldıklarını ve KOSGEB desteğiyle üretimi geliştirdiklerini belirten Doç. Dr. Türkcan, “Yurt dışından da teklifler aldık ve ihracat sürecini başlattık” diye konuştu. NADİR UYSAL









İZMİR Tireli doktorun buluşun salgın hastalıkları önlediği belirtildi. Doç. Dr Ceren Türkcan'ın Arel Üniversitesi'nde geliştirdiği 'Flora Dengeleyici Sprey'in salgın hastalıklara engel olduğu belirtildi. Geliştirilen sprey formundaki ürünün, doğaya ve çevreye herhangi bir zarar vermediği gibi içeriğinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde, havadaki patojen veya rahatsızlık verebilecek partiküllerin temizlenmesini sağlayarak, salgın hastalıkların yayılmasını engellediği bildirildi.

İHRACAT SÜRECİ BAŞLADI

UYGULANDIĞI ortamda daha sağlıklı nefes alınmasını sağlayan sprey, alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, hastanelerde kullanılabileceği gibi tekstil ürünlerine de püskürtülebiliyor. Ürünün salgın hastalıkların yayılmasını engellediğini vurgulayan Doç. Dr. Türkcan, "Ürünün patentini aldık. KOSGEB'in desteğiyle üretim süreçlerimizin ölçeğini büyütüyoruz. Gelen talep ve teklifler doğrultusunda yurt dışına ihraç sürecini de başlattık" diye konuştu.