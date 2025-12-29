Gözaltındaki baskan görevinden ayrıldı

KAMUOYUNDA kooperatif davası olarak bilinen ve 2 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Hüseyin Cengiz, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden bu süreçte derneğinin zarar görmemesi için ayrılma kararı aldı. Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Vekili Münir Sirhan Özen, 1'e karşı 18 oy alarak, oy çokluğu ile Derneğin yeni başkanı olarak seçildi.Hüseyin Cengiz, "Cumartesi günü Temmuz ayındaki soruşturma ile aynı konuda bir soruşturma daha açıldı. Haklılığıma ve bu soruşturmadan da beraat edeceğime olan sarsılmaz inancıma rağmen yıllarca çok değer ve emek verdiğim derneğimizin adının kamuoyunda tartışma konusu olmasını ve haksız yere yıpratılmasını istemediğim için, görevimden istifa ettiğimi bildirmek isterim" dedi.