Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 29 Aralık Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede saatler süren elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 29 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 29 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak
Hacıömerli

10:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Kızıloba
Sarıyurt
Alankıyı
Ergenli
Dereköy
Hisarlık

09:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıbey

10:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap

09:30 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Yalı
Alaçatı
Germiyan
Ildır
Celal Bayar
Reisdere
Şifne

09:00 - 10:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum

09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahriye Üçok
Limontepe
Salih Omurtak

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Bozköy
Merkez
Tepeboz
Hasseki

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet

09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Cumalı
Dereköy
Gökyaka
Vişneli
Yeşilköy

09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Cevizli
Doğancılar

11:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Arpaseki

12:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Cumhuriyet
Gazi
Kemal Atatürk
Ulus
Ahıhıdır
29 Ekim

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül

09:30 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet
Tepecik
Turabiye
Orhanlı
Beyler
Kavakdere
Atatürk

10:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
Eğridere
Saruhanlı
Osmancık
Çobanköy
Yenişehir

09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Çaybaşı
Arslanlar
Şehitler
Yeni
Eğerci
Mustafa Kemal Atatürk
Pamukyazı

