İzmir'de elektrik kesintisi 29 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 29 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak
Hacıömerli
10:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Kızıloba
Sarıyurt
Alankıyı
Ergenli
Dereköy
Hisarlık
09:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıbey
10:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
09:30 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Yalı
Alaçatı
Germiyan
Ildır
Celal Bayar
Reisdere
Şifne
09:00 - 10:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahriye Üçok
Limontepe
Salih Omurtak
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Bozköy
Merkez
Tepeboz
Hasseki
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Cumalı
Dereköy
Gökyaka
Vişneli
Yeşilköy
09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Cevizli
Doğancılar
11:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Arpaseki
12:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Cumhuriyet
Gazi
Kemal Atatürk
Ulus
Ahıhıdır
29 Ekim
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül
09:30 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet
Tepecik
Turabiye
Orhanlı
Beyler
Kavakdere
Atatürk
10:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
Eğridere
Saruhanlı
Osmancık
Çobanköy
Yenişehir
09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Çaybaşı
Arslanlar
Şehitler
Yeni
Eğerci
Mustafa Kemal Atatürk
Pamukyazı