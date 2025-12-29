İzmirliler dikkat! 1 Ocak’ta ulaşım ücretsiz mi? Bakan Uraloğlu duyurdu

Son dakika haberi… Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının tamamen ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da Marmaray'ımız, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'mız ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'mız, yeni yılın ilk gününde sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar kapılarını sonuna kadar açacak. Vatandaşlarımıza aileleriyle, sevdikleriyle, dostlarıyla İstanbul'un güzelliklerini doyasıya yaşaması için gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak. Tüm İstanbullu hemşerilerimizin ve milletimizin yeni yılını şimdiden kutluyor; 2026'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.