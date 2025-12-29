Özel mağdurları görmezden geldi!

İzmir'de CHP'li yöneticilerle belediye başkanlarının da adının karıştığı ve aylardır süren kooperatif davalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Narlıdere'de 39 yıl önce inşa edilen Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi'nin sakinleri yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

'SELAMSIZ BANDOSU'

Narlıdere Huzur Mahallesi'nde 1986'da 5 blok halinde inşa edilen ve yıllar sonra arsa sahibinin birtakım gerekçelerle mahkemeye vererek boşaltılmasını sağladığı Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi'nin mağdurları, haftasonu İzmir'de olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslerini duyurabilmek için bir araya geldi ancak amaçlarına ulaşamadı. Cumartesi akşamı Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile iç mimar Berfin Gümüşboğa'nın nikah töreninde şahitlik etmek için gelen Özel'e dertlerini anlatmak isteyen site sakinleri, usta oyuncu Şener Şen'in unutulmaz filmi "Selamsız Bandosu"ndaki gibi bir sahneye şahit oldu. Düğünün yapıldığı otelin giriş kapısında bekleyen hak sahibi vatandaşlar, Özel'le konuşma hayallerini gerçekleştiremedi.

Koruma araçları eşliğinde giriş yapan CHP lideri, kooperatif mağdurlarına vakit ayıramadı ve direkt düğünün yapıldığı salona geçti. Soğuk havaya rağmen Özgür Özel ile görüşebilme umuduyla 1 saat boyunca bekleyip hüsrana uğrayan mağdurlar Yeni Asır'a açıklamalarda bulunarak, "Mahkemeler tarafından yıkım kararı verilmeyen binalarımız için Narlıdere Belediyesi'nce yıkım ruhsatı verildi. Haklı olduğumuz halde Erman Uzun yıkım kararını neden onayladı? Yıllarca yaşanan bu haksızlık yüzünden pek çok arkadaşımız, komşumuz bunalıma girip hastalandı, yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.

'İŞLEMLER DURDURULMALI'

KOOPERATİF üyelerinin avukatı Nesimi Özyürek ise 2010 yılına kadar kooperatifin bütün davaları kazandığının altını çizerek, "Normalde yüzde yüzü bitmiş inşaatlarla ilgili geri yetkili fesih kararı verilmez. Verilen yıkım kararı aslında istinat duvarı içindi ama nasıl bir tezgah hazırlandıysa binaları yıkmayla ilgili bir duruma dönüştü. Belediye Başkanı Erman Uzun'un encümen kararlarını geri almasını ve yıkım işlemlerini durdurmasını istiyoruz. Arsa sahibi İrfan Sağlam ve oğlu avukat Yusuf Çağlar Sağlam'ın yargılanması gerekirken, yüzlerce kişi evinden oldu" dedi.