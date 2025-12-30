Haberler İzmir İzmir pahalılıkta zirvede! İzmir pahalılıkta zirvede! 2024 yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi verileri, İzmir'in fiyat düzeyi en yüksek şehirler arasında yer aldığını ortaya koydu. Verilere göre İzmir, İstanbul'un ardından Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden büyükşehirlerden biri oldu. HABER MERKEZİ









Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi sonuçlarını açıkladı. Verilere göre İzmir, fiyat düzeyi Türkiye ortalamasının üzerinde olan iller arasında yer aldı. TÜİK'in yayımladığı çalışmada, fiyat düzeyi endeksi en yüksek şehir İstanbul olurken, İstanbul'u yüzde 10,1 ile İzmir izledi.

Buna göre İzmir'de fiyatlar, Türkiye ortalamasına kıyasla yüzde 10,1 daha yüksek gerçekleşti. İzmir'in ardından Balıkesir ve Çanakkale bölgesi yüzde 8'lik farkla üst sıralarda yer aldı. Bölgesel veriler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fiyat düzeylerinin Türkiye ortalamasının altında kaldığını gösterdi. En düşük fiyat düzeyi endeksi 91,5 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'i kapsayan bölgede ölçüldü. Bu bölge, ülke ortalamasına göre yüzde 8,5 daha ucuz olarak kaydedildi.