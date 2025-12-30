İzmir pahalılıkta zirvede!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi sonuçlarını açıkladı. Verilere göre İzmir, fiyat düzeyi Türkiye ortalamasının üzerinde olan iller arasında yer aldı. TÜİK'in yayımladığı çalışmada, fiyat düzeyi endeksi en yüksek şehir İstanbul olurken, İstanbul'u yüzde 10,1 ile İzmir izledi.
Buna göre İzmir'de fiyatlar, Türkiye ortalamasına kıyasla yüzde 10,1 daha yüksek gerçekleşti. İzmir'in ardından Balıkesir ve Çanakkale bölgesi yüzde 8'lik farkla üst sıralarda yer aldı. Bölgesel veriler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fiyat düzeylerinin Türkiye ortalamasının altında kaldığını gösterdi. En düşük fiyat düzeyi endeksi 91,5 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'i kapsayan bölgede ölçüldü. Bu bölge, ülke ortalamasına göre yüzde 8,5 daha ucuz olarak kaydedildi.
FİYAT FARKLARI DİKKAT ÇEKTİ
Ana harcama gruplarına bakıldığında, gıda ve alkolsüz içecekler ile giyim ve ayakkabı grubunda en pahalı bölge Balıkesir ve Çanakkale olurken, ulaştırma harcamalarında en yüksek endeks İstanbul'da ölçüldü. Lokanta ve oteller grubunda ise İzmir en yüksek fiyat düzeyine sahip bölge olarak öne çıktı. Konut harcamalarında İstanbul, 147,3 endeks değeriyle en pahalı bölge olurken, en düşük konut fiyatları 73,8 endeks değeriyle Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da görüldü. Sağlık ve eğitim harcamalarında da İstanbul ilk sırada yer aldı.
EĞLENCE VE EĞİTİMDE BÖLGESEL AYRIM
EĞLENCE ve kültür harcamalarında en yüksek fiyat düzeyi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da ölçülürken, en düşük değer Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kaydedildi. Eğitim harcamalarında ise en pahalı bölge İstanbul, en düşük bölge Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan oldu. TÜİK verileri, İzmir'in de aralarında bulunduğu büyükşehirlerde yaşam maliyetlerinin Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini, bölgesel fiyat farklılıklarının ise belirginliğini koruduğunu gösterdi