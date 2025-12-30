İzmir Valisi Süleyman Elban açıkladı! Yılbaşı günü şehirde sıkı denetim: 13 bin 385 personel görevli olacak

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan yılbaşı akşamı için 13 bin 385 arkadaşımızı görevlendirdik. Hem şehir merkezlerinde, kırsalda hem de denizde görev yapacaklar. Bu arkadaşlarımız bin 680 araçla bu görev yürütecekler ve bin 691 ekip ve unsuru da görevlendirdik. Denizde, karada ve havada, kara ve deniz araçlarıyla destek alınarak bu takipler, tedbirler devam ettirilecek. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak alışveriş alanlarda eğlence ya da kutlama yapılacak toplu alanlarda her türlü güvenlik tedbirleri alındı. Yarın gün içerisinde trafikle ilgili de ekip sayımızı arttırdık" diye konuştu.



"TÜM EKİPLERE TAKVİYELER YAPTIK"



Birçok alandaki ekiplere takviyeler yaptıklarını dile getiren Vali Elban, "Vatandaşlarımızın inşallah bir sağlık sorunuyla karşılaşmazlar. Ancak, karşılaşmaları durumda, başta acil servislerimiz olmak üzere her türlü sağlık kuruluşlarımızda tedbirlerimizi almış durumdayız. Yılbaşı gecesi haberleşme ve iletişimin kesilmemesi için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla da tedbirlerimiz aldık. Enerjinin sağlıklı işlemesi ve kesilmemesi ile ilgili de her türlü tedbirler alınmış durumda. Biz sadece güvenlik tedbiri değil aynı zamanda o akşam evlerinde ya da değişik mekanlarda yılbaşına girecek olan vatandaşlarımızın gıda güvenliğinin ve sağlıklı gıdaya erişimleri için de başta İl Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere tüm ekiplerimizle sahada gıda denetimleri, iş yeri denetimlerini yoğun bir şekilde ve titizlikle devam ettiriyorlar.