İzmir'de turizmcilerden belediyelere tepki: Çok ciddi bir adaletsizlik yapılıyor





"Belediyeler yetkiyi sektörün sırtından, kendi bütçe açıklarını kapatmak ve gelir kalemleri oluşturmak adına son derece merhametsizce ve adaletsizce kullanıyor. Hukuk adı altında aslında çok ciddi bir adaletsizlik ve hukuksuzluk yapılıyor. Otelciler ve yatırımcılar olarak bu yaklaşımı caydırıcı bir etki ve sistematik baskı olarak görüyoruz. Bu durum İzmir'de turizm yatırımlarını caydırıyor. Mevcut işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor. İstihdam ve hizmet kalitesini doğrudan tehdit ediyor. Kentin rekabet gücünü zayıflatıyor. Yaşananlar artık münferit durum değil, sistematik bir uygulamaya dönüşmüş durumda. Yangın güvenliği elbette vazgeçilmez, ancak güvenlik gerekçesiyle yapılan denetimlerin ardından işletmelerin bu şekilde ağır bir mali baskı altına alınması da kabul edilemez. Artışlar ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Bu denli yüksek oranlı zamlar yeniden değerleme oranlarıyla da enflasyonla da açıklanamaz. Sektör olarak hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyoruz. Dava süreci gündemimizdedir."

