İzmir’in zirveleri beyaza büründü! Meteoroloji uyardı...





KAPANAN YOLLAR AÇILDI

Saha ekiplerinin incelemeleri ve ilçelerden gelen talepler doğrultusunda koordine olan ekipler, köy yolları başta olmak üzere karla kaplanan yolları açarak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmasına izin vermedi. Çalışmalar kapsamında, kar yağışının yoğun olarak hissedildiği Kemalpaşa Beşpınar Köyü-Spil Milli Parkı güzergâhında kar küreme aracıyla yol temizliği yapıldı, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüldü. İzmir'in zirvesi olarak bilinen Ödemiş Bozdağ'da da karla kaplanan yollara müdahale edildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kuzey ve güney akslarında kar yağışı ve buzlanma riskinin bulunduğu bölgelerde 24 saat teyakkuz hâlinde olmaya devam edecek.



SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

METEOROLOJİ'NİN verilerine göre Türkiye 2026 yılına oldukça sert hava koşullarıyla girmeye hazırlanıyor. İstanbul'da yılın son gününde sıcaklıkların 4-5 derece civarına kadar düşmesi beklenirken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı öngörülüyor. İzmir'de ise kar yerine kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, hava sıcaklığının 9-10 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, çiftçileri olası zirai don riskine karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

