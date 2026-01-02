İzmir'de Altay bebeğin ölümüne sebep olmuşlardı! Müebbet hapis ile yargılanacaklar...

Olay, 11 Kasım 2024'te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm bina sakinleri ilaçlamanın ardından rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3'üncü katta oturan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı , annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay ile Yurdaer Çelikörs hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kınalı çifti ile Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs, tedavileri sonrası taburcu edildi. Altay bebek, otopsisinin ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, işe aracılık ettiği belirlenen Ethem Gödelezli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra Öz ve Eyüp Gödelezli de adli kontrolle serbest kaldı.

YENİDEN TUTUKLANDILAR

Kesin ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan istenen mütalaa da soruşturma dosyasına girdi. Hazırlanan mütalaada bebeğin ölümünün, binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirildi. Adalet Bakanlığı 5'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu ise minik Altay'ın kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa verdi. Gelen bu raporların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce tutuklanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan şirketin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli hakkında yeniden gözaltı talimatı verdi. Geçen günlerde polis tarafından gözaltına alınan Öz ve Eyüp Gödelezli, çıkarıldıkları İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

'GAZ ÖLÇÜMLERİ ÇOK YÜKSEK'

İddianamede ilaçlama yapılan ikamette yatalak olduğu öğrenilen G.K.'nin rahatsızlanıp hastaneye yatışının yapıldığı, bu sebepten ötürü kızlarının evi ilaçlatmak istediği belirtildi. Bunun üzerine M.E. ve S.G.'nin daha önce tahtakurusu için ilaçlama yaptırdığı Ethem Gödelezli'yi arayıp ilaçlama için 13 bin liraya anlaştığı belirtildi. Eyüp Gödelezli ve Bülent Öz'ün ikamette ilaçlama yaptıkları, ilaçlama işlemi sonrasında Gizem Umay, daire 3 sayılı adreste ikamet eden Raziye Kınalı, Recep Kınalı ve Altay Toprak Kınalı'nın ayrıca ikametgaha gelen Derin Kınalı'nın zehirlendiği aktarıldı. Altay Toprak'ın daha sonra hayatını kaybettiği iddianamede yer buldu. AFAD görevlileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde yapılan gaz ölçümünde gaz değerlerinin olması gerektiğinden çok yüksek seviyede olduğunun tespit edildiği de iddianamede belirtildi.