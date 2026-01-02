İzmir’de işçiler grevde başkan tatildeydi! CHP’li başkandan yeni hamle

Öte yandan belediyede işçi eylemi sürerken yılbaşı tatili için sevgilisi Sevcan Orhan'la birlikte Tayland'ın Phuket adasına giden CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine tatilini yarıda kesip alel acele 31 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yurda döndüğü öğrenildi. Normal koşullarda 2 Ocak'ta işbaşı yapması gereken Duman'ın başta CHP Genel Merkezi olmak üzere bir çok kesimden gelen tepkiler üzerine tatilini yarıda kestiği belirtildi.

İNSANİ BİR DURUMMUŞ…

Yılbaşına Buca Belediyesi temizlik işleri şantiyesinde işçilerle birlikte girdiği öğrenilen Duman Tayland geçişi içinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Çok önceden planlanmıştı' savunmasında bulundu. Duman açıklamasının devamında gizlenecek bir durum olmadığını belirtip "Son iki yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek saklanacak tarafı yok, tamamen insani bir durum" ifadelerini kullandı.