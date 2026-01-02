İzmir’de işçiler grevde başkan tatildeydi! CHP’li başkandan yeni hamle

İzmir Buca'da belediye işçisi iş bırakıp eylem yaparken sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket adasına yılbaşı tatiline gittiği için ülke gündemine oturan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yeni yıla borçlanma ile başlayacak.
HEM SATIYOR HEM BORÇ YAPIYOR
Belediyenin içinde olduğu borç batağından kurtulmak için bir yandan mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları satan Başkan Duman diğer yandan da belediye borçlarına yenilerini eklemek için 6 Ocak Pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında meclis üyelerinden borçlanma için yetki isteyecek.
BORÇLANMA İÇİN MECLİSTEN YETKİ İSTEYECEK
İhtisas komisyonlarına sevk edildikten sonra tekrar meclis gündemine gelecek olan önerge kabul edilirse Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yasal faizi ile birlikte bankalara 375 milyon 800 bin lira daha borçlanacak. Duman çekeceği kredi karşılığında bankalara mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazları ipotek olarak gösterebilecek.
PHUKET TATİLİNİ YARIDA KESTİ!
Öte yandan belediyede işçi eylemi sürerken yılbaşı tatili için sevgilisi Sevcan Orhan'la birlikte Tayland'ın Phuket adasına giden CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine tatilini yarıda kesip alel acele 31 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yurda döndüğü öğrenildi. Normal koşullarda 2 Ocak'ta işbaşı yapması gereken Duman'ın başta CHP Genel Merkezi olmak üzere bir çok kesimden gelen tepkiler üzerine tatilini yarıda kestiği belirtildi.
İNSANİ BİR DURUMMUŞ…
Yılbaşına Buca Belediyesi temizlik işleri şantiyesinde işçilerle birlikte girdiği öğrenilen Duman Tayland geçişi içinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Çok önceden planlanmıştı' savunmasında bulundu. Duman açıklamasının devamında gizlenecek bir durum olmadığını belirtip "Son iki yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek saklanacak tarafı yok, tamamen insani bir durum" ifadelerini kullandı.