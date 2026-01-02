Katlı otoparkta esnaf nöbette! “Yıkım kararından vazgeçin”

BELEDİYE BAŞKANI 5 YILDIR ALTERNATİF ÜRETMİYOR

Yıkılmak istenen katlı otoparkın yüzde 51 hissesinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası'na ait olduğunu hatırlatan Başdaş; "Esnafı mağdur etmemek için, belediye başkanı 5 yıldır alternatif üretmediği için, Müdürlük ve Banka güçlendirme kararı aldı. Büyükşehir de muvafakatname verdi ve 'Çıkın siz yapın, elinizi tutan mı var' dedi. Yapın dediniz madem, bütün haklarınızı devredin. Hakkınızı Esnaf Odaları Birliği'ne devredin. Bütün masrafı onlar üstlenecek, burayı da onlar işletecek. Buranın kapanması demek Kemeraltı'nın kapısını kapatıp gitmek, buradaki esnafı bitirmek demek" dedi.

YIKIM KARARINDAN VAZGEÇİN!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenen Başdaş, "Yıkım kararınızdan vazgeçin. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne vermek istiyorsanız, Esnaf Odaları üstlenecek, tüm masrafı ortak karşılayacaklar, işletme hakkı da onlarda olsun. Bugüne kadar hiçbir projesi olmayan belediye başkanı, Alsancak'ta kamuya ait alanlara sarı çizgiler çekerek oraları da kapatıyor, sözde insanları kapalı otoparklara yönlendiriyor. Burayı da kapatıyorsunuz. Bunlar Konak esnafını bitirmek demek. Buradan çağrıda bulunuyoruz; madem muvafakatnameyi güçlendirme için verdiniz, diğerini de verin. Ya Vakıflar Bölge Müdürlüğü burayı alıp işletsin ya da buradaki oda başkanları alsın, buranın açık kalmasını sağlasın" dedi.