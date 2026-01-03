Haberler İzmir İzmir'de yılbaşı gecesi işlenen cinayette şok detay: Zanlı CHP İl Delegesi çıktı İzmir'de yılbaşı gecesi işlenen cinayette şok detay: Zanlı CHP İl Delegesi çıktı Son dakika İzmir haberleri...İzmir Buca'da kafeterya işleten Taner Çelik, iş yerinde tartıştığı husumetlisi Muzaffer İdiz'i ensesinden vurarak öldürdü. Kaçan zanlının, CHP il delegesi olduğu öğrenildi. CEYHAN TORLAK









İzmir'in Buca ilçesinde, Gölet Kafe'nin işletmecisi Taner Çelik (48) ile arkadaşı Çağdaş Ö. (38), yılbaşı gecesi husumetli oldukları Muzaffer İdiz (41) ile kafeteryanın arka bahçesinde bir araya geldi. Alkollü oldukları ileri sürülen grup arasında, saat 22.00 sıralarında husumetten kaynaklı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Taner Çelik, Muzaffer İdiz'in ensesine 3 el ateş etti. İdiz kanlar içinde yere yığılırken Taner Çelik ve Çağdaş Ö. kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada olayı duyunca kafeteryaya gelen Muzaffer İdiz'in kardeşi, ağabeyini özel bir hastaneye götürdü. Ancak İdiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İdiz'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hemen harekete geçen jandarma, şüphelilerden Çağdaş Ö.'yü yakaladı.