İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak | 3 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte detaylar...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 OCAK CUMARTESİ
08:30 - 09:30
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Sayfiye
10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Çay
13:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Kurfallı
Bozköy
Cevaplı
Çalıbahçe
Koyuneli
09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çamlıpınar
Yeşilbağlar
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe
Güzeltepe
Köyiçi
Yakakent
09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak İstiklal
Kemalpaşa OSB
Ulucak Cumhuriyet
09:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk
Çayağzı
Karaburç
Sarıkaya
09:00 - 14:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Özdere Cumhuriyet
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül
13:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Payamlı
Cumhuriyet
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Fatih
09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Ortaköy
Karakuyu