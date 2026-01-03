İZSU'dan İzmir'in bu ilçelerine su kesintisi uyarısı 3 Ocak cumartesi

İZSU'dan İzmir'in bu ilçelerine su kesintisi uyarısı 3 Ocak cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak. İşte 3 Ocak Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İZMİR SU KESİNTİSİ 3 OCAK CUMARTESİ

GAZİEMİR MENDERES
03.01.2026 saat 10:36 ile 12:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA AKSOY
03.01.2026 saat 10:07 ile 11:07 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ ŞEMSİLER
03.01.2026 saat 09:46 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ALSANCAK
03.01.2026 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK GÖKÇEALAN
03.01.2026 saat 00:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ALTINTAŞ
03.01.2026 saat 09:35 ile 11:34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

