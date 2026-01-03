İZSU'dan İzmir'in bu ilçelerine su kesintisi uyarısı 3 Ocak cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İZMİR SU KESİNTİSİ 3 OCAK CUMARTESİ
GAZİEMİR MENDERES
03.01.2026 saat 10:36 ile 12:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA AKSOY
03.01.2026 saat 10:07 ile 11:07 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ ŞEMSİLER
03.01.2026 saat 09:46 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK
03.01.2026 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK GÖKÇEALAN
03.01.2026 saat 00:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ALTINTAŞ
03.01.2026 saat 09:35 ile 11:34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.