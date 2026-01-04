Uzman isim uyardı: İzmir’de asıl sorun kuraklık değil, kirlilik

'HİDROJEOLOJİ HARİTASI ÇIKARTILMALI'

Prof. Dr. Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yer altı suları nehir gibi akmaz, sabittir. Bir seviyedeki suyu çektikten sonra kuruyunca bir alt seviyeye inersiniz. Şu anda İzmir'de kuyularda yaklaşık 300 metrelere indik. Çok ciddi bir rakam. Manisa'da ise bu rakam 400 metrelere düştü. Her inişte çok daha fazla enerji harcanır. Bu nedenle suyun yüzde 55'ini yer altından çektiğimiz için çok fazla enerji harcıyoruz. Eğer daha derinlere inersek, 2008 yılında olduğu gibi arsenik gibi ağır metaller çekmeye başlayacağız. Bunların arıtılması için çok ciddi paralar ödemek zorunda kalacağız. Bu nedenle İzmir'de ilk önce hidrojeoloji haritası çıkartılması gerekir. İzmir'in nerede ne kadar su var? Bu unsurlar öğrenilip, haritaya göre suyu kullanmalıyız."