İzmir'de çöpleri yapay zekaya toplattılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Karabağlar Belediyesi bir skandala imza attı.
İlçede zaman zaman toplanmayan çöpler sebebiyle eleştirilerin odağında olan belediye yönetimi yapay zekadan medet umar hale geldi. Karabağlar Belediyesi, ilçedeki çöpleri toplamak yerine sosyal medyada Grok yapay zekâsına "fotoğraftaki çöpü kaldırır mısın" şeklinde tweet attı.
Grok'ta konteynerin çevresindeki çöpleri kaldırdığı(temizlediği) görseli yanıt olarak paylaştı. Ciddiyetten uzak bu paylaşım tepkileri çekerken, Belediye yönetimi açıklama yaptı.
Açıklamada, "Sevgili Karabağlar Ailemiz, ne yazık ki gerçek hayatta yere atılan çöpleri toplamak bu kadar kolay değil. Çalışma arkadaşlarımız gece gündüz demeden ilçemizi temizlemek için çalışıyor. Ancak çöpü yere atmamak çok daha kolay. Tüm komşularımızdan çöplerini çöpe atmalarını rica ediyoruz" denildi.