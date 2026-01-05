İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ocak Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik tarafından duyurulan bugünün (5 Ocak) kesinti detayları...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in pek çok ilçesinde bugün saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri ve saatlerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bozköy
Ovacık
Süleymanlı
Kurfallı
Aşağıkırıklar
Yenikent

11:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa

09:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Ufuk
Aydoğdu

09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı

13:30 - 17:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Vatan

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Hasseki
Tepeboz

10:00 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Karaburç
Suludere
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı

12:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Cumalı
Fatih
Osmaniye

09:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Saygı
Ulubatlı
Mehmet Akif
Çınartepe
Atamer

09:30 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı

09:30 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gödence
Gölcük
Çamtepe

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Fatih

09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu

09:30 - 17:00
URLA / İZMİR
Bademler

