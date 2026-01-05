İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in pek çok ilçesinde bugün saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri ve saatlerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bozköy
Ovacık
Süleymanlı
Kurfallı
Aşağıkırıklar
Yenikent
11:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
09:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Ufuk
Aydoğdu
09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
13:30 - 17:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Vatan
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Hasseki
Tepeboz
10:00 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Karaburç
Suludere
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı
12:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Cumalı
Fatih
Osmaniye
09:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Saygı
Ulubatlı
Mehmet Akif
Çınartepe
Atamer
09:30 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
09:30 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gödence
Gölcük
Çamtepe
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Fatih
09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu
09:30 - 17:00
URLA / İZMİR
Bademler