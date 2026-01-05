İzmir'de yeraltı suyu çekilmesi tehdidi!
ASYA YAŞARİKİZ ÖZEL HABER









Kişi başına 1.000 m3 su düşen İzmir, su fakiri kentler arasında yer alıyor. Kentteki kuraklık su kesintilerine neden olurken, yer altı sularının azalması da yeni bir tehlikeye işaret ediyor. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Önalan, kentteki yer altı suyu çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KIYI İLÇELERİ RİSKLİ

Önalan, Bayraklı, Çiğli, Alsancak gibi bölgelerin yer altı suyu seviyesinin yüzeye yakın olduğu bölgeler olduğunu hatırlatarak, "Bugüne kadar edindiğimiz deneyimler, depremlerin yer altı suyu yüksek ovalarda, tarım arazilerinde en büyük zararı verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla, taşkın ovalarını, sulak alanları imar planlarında en son yerleşilmesi gereken alanlar veya hiç yerleşilmemesi gereken alanlar olarak değerlendirmeliyiz" dedi.