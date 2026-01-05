Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için İzmir’de anma

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet ettiği adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada 2 teröristten 1'ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtardı.

Olayın ardından İslam Kerimov Caddesi'ne 'Fethi Sekin' adı verilirken, İzmir Adliyesi C kapısı önüne de heykeli dikildi. Olayın 9'uncu yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sekin'in ve Can'ın ailelerinin yanı sıra mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

'TERÖRÜN EN KORKTUĞU ŞEY ADALET'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anma töreni başladı. Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, "5 Ocak 2017 tarihinde hukuka, adalete ve devlete olan saldırıyı Şehit Polisimiz Fethi Sekin kendi göğsünde durdurmasaydı, bugün çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. Adalete saldırıyorlar. Çünkü terörün en korktuğu şey adalet. Hukuka saldırıyorlar, çünkü terörün düşmanı hukuk. Devlete saldırıyorlar, çünkü meşru otorite, teröre göre çok kötü bir şey. Dolayısıyla adalet, hukuk ve devlet üçgenine yapılan saldırıyı bir polis memuru göğsünde eritti" dedi.