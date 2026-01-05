Vatandaşlardan Tire’de FSM çevreyolu tepkisi

İzmir Tire'de, 'Doğu Çevreyolu' olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki iki kritik geçiş noktasının son günlerde artan trafik kazaları nedeniyle kapatılması güzergahı kullanan vatandaşların tepkisini çekti.

Geçiş noktalarında ekipler tarafından refüj kapatma çalışmaları başlatıldı. Trafiğe kapatılan iki geçişin "Mezbaha Kavşağı" ile Defne Villaları mevkiinden stadyuma bağlantı sağlayan yerler olduğu bildirildi.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Bölgedeki ulaşım ağının önemli ölçüde değiştiğinden yakınan vatandaşlar ise, "Yapılan düzenleme, güvenliği artırma hedefi taşısa da ulaşım açısından yeni sorunları beraberinde getirecek. Yaklaşık 3 buçuk km'lik hat boyunca açık kalacak tek bağlantı noktası, İnönü Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın kesiştiği kavşak olacak. Yolun karşısına geçebilmek için kilometrelerce gitmek zorunda kalacağız. Bu düzenleme trafiği rahatlatmak yerine daha büyük bir karmaşaya yol açacak" şeklinde konuştular.