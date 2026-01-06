İzmir Valisi Elban'dan 'Yılın kareleri' oylaması!

"HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL"



Vali Elban, fotoğraflar arasından oylama yaparken zorlandığını belirterek, "Fotoğrafların birinin diğerinden daha aşağı kalır bir yanı yok. Hepsi birbirinden olağanüstü. İlimizden de arkadaşlarımızın çektiği çok olağanüstü fotoğraflar vardı. İnsan seçerken zorlanıyor. Seçtikten sonra 'Diğerlerine haksızlık ettim mi?' diye düşünüyor fakat 'Daha iyisi var mı?' diye düşünmüyor. Hepsi birbirinden güzel." ifadelerini kullandı.



Gazze'de yaşananlara değinen Elban, şöyle konuştu:



"İki yılı aşkın bir süreden bu yana Gazze'de devam eden soykırım günümüzün her saatinde bizi mutlaka etkiliyor ve bir şekilde gündemimizde oluyor. Haberlerde izliyoruz, konuşuyoruz, etkileniyoruz, etkinliklerde anıyoruz ama bugün Anadolu Ajansının hazırlamış olduğu seçkilere baktığımızda ajansın gözüyle çekilmiş o fotoğraflar insanın içini daha da acıtıyor. O acıyı hakikaten iliklerimize kadar tekrar yaşadık. İnşallah bir an evvel bu acı, bu sıkıntı biter."





OYLAMA



AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.



Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.