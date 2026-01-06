İzmir’de termometreler 20 dereceye dayanıyor

Son dakika İzmir haberleri... Haftanın ilk mesai günü 16 dereceyi gören sıcaklık, yarın 17 dereceye, çarşamba günü ise 19 dereceye çıkacak.
Ancak çarşamba günü kente yağmur bulutları da girecek ve perşembe ile cuma günleri yağışlar etkili olacak.
'KAR YAĞIŞI DEVAM ETMELİ'
Cuma günüyle birlikte hava yeniden soğuyacak ve sıcaklık 9 dereceye düşecek. Öte yandan kuraklık tehlikesi de tüm yurtta etkisini sürdürüyor.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, eriyen karın toprak nemini, akarsu ve yer altı suyunu, orman ve ekosistemi beslediğini belirterek, "Kuraklığın etkilerinin azalması için kar yağışlarının devam etmesi gerekiyor.
Kar yağışının uzun süreli ve kalın olduğu, ardından sıcak havanın karı hızlıca eritmediği koşullar olmalı" dedi.