CHP İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır: İzmir, artık CHP’nin kalesi olmaktan çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yıllardır oy kaybı endişesi yaşamadığı için hizmetten uzak politikalar yürüten CHP'ye eleştiriler artıyor. Körfez'den kaynaklanan kötü kokuya maruz kalan İzmirliler, son yıllarda ise belediyelerdeki işçi grevleri nedeniyle çöp dağlarıyla yaşamak zorunda kaldı.
Kentteki altyapı sorunları da her sağanak yağışta hayatı durduruyor. Tüm bu sorunlara rağmen İzmir'i oy açısından garanti gören CHP Genel Merkezi ise davalar ve kurultaylar ile kenti gözardı ediyor. Vatandaşların şikayetlerini ciddiye almayan parti yönetimine bukez eski Milletvekili Tacettin Bayır'dan uyarı geldi. Ses getiren açıklamalar yapan Bayır, CHP'nin İzmir'de güç kaybettiğini vurguladı.
GÖKHAN ZEYBEK'İ UYARDI
Tacettin Bayır, CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'e de eleştirilerde bulundu. Zeybek'in sahada yeterince aktif rol üstlenmediğini ileri süren Bayır, "CHP'ye yıllarını vermiş birisi olarak söyleyeyim. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısının görevini tam yaptığını düşünmüyorum. Nerede ne sorun varsa, hangi problem varsa itfaiye gibi anında atlayıp gitmesi lazım. Hangi belediyede hangi sorun var? Bunun röntgenini çekip derhal müdahale etmeli. Özellikle İzmir'le ilgili. Aksi takdirde hepimizin rüyasını kaçıracak bazı sonuçlarla karşı karşıya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.
"MANİSA VE BALIKESİR ÖNDE"
CHP'nin İzmir'deki oylarının gerilediğini savunan Tacettin Bayır, "Eskiden İzmir'e CHP'nin kalesi diyorduk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi artık İzmir değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi Manisa oldu, Balıkesir oldu. Ne yazık ki İzmir'deki oylarımız bir miktar geriledi. İnşallah üzerimizdeki yorgunluğu, ölü toprağı bir an önce üzerimizden atacağız. Örgütlerimizle, il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla tekrar sahaya ineceğiz. Hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.Tacettin Bayır geçtiğimiz Ekim ayında, Çağatay Güç'ün tek aday olarak İzmir İl Başkanı olduğu kongreyi de eleştirmişti. Bayır, "İstanbul'da oturanı İzmir'den milletvekili, Bornova'da oturanı Karabağlar'dan belediye başkan adayı gösteriyorlar. Örgüt kırgın. 'CHP'nin kalesi' dediğimiz bu güzel şehir artık kale olmaktan uzaklaşıyor" şeklinde konuşmuştu.