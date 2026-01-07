CHP İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır: İzmir, artık CHP’nin kalesi olmaktan çıktı

"MANİSA VE BALIKESİR ÖNDE"

CHP'nin İzmir'deki oylarının gerilediğini savunan Tacettin Bayır, "Eskiden İzmir'e CHP'nin kalesi diyorduk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi artık İzmir değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi Manisa oldu, Balıkesir oldu. Ne yazık ki İzmir'deki oylarımız bir miktar geriledi. İnşallah üzerimizdeki yorgunluğu, ölü toprağı bir an önce üzerimizden atacağız. Örgütlerimizle, il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla tekrar sahaya ineceğiz. Hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.Tacettin Bayır geçtiğimiz Ekim ayında, Çağatay Güç'ün tek aday olarak İzmir İl Başkanı olduğu kongreyi de eleştirmişti. Bayır, "İstanbul'da oturanı İzmir'den milletvekili, Bornova'da oturanı Karabağlar'dan belediye başkan adayı gösteriyorlar. Örgüt kırgın. 'CHP'nin kalesi' dediğimiz bu güzel şehir artık kale olmaktan uzaklaşıyor" şeklinde konuşmuştu.

