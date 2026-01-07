İzmir Adliyesi’nde şüpheli paket paniği

İzmir Adliyesi önünde yol kenarına bırakılmış şüpheli paket paniğe neden oldu. Emniyet görevlileri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, fünye ile patlatılan şüpheli paket boş çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Adliyesi önünde kapı girişinde kaldırım kenarında şüpheli paket olduğu bilgisi üzerine, Adliye ve çevresinde görevli polisler harekete geçti. Bir süre sonra bölgeye gelen bomba uzmanı, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Paketin boş çıkması üzerine çevredekiler rahat nefes aldı. Gördü tanıklarının ifadesine göre, şüpheli paketin bir araçtan yere düştüğü ve yoldan geçen bir vatandaş tarafından yol kenarına bırakıldığı öğrenildi.