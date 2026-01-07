İzmir'de iş insanına ilaçlı vurgun! 'Vitamin veriyorum'

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de iş insanı İ.Y. ile bir dönem birlikte olduğu Ö.Ş'nin aşkları mahkemede son buldu. İzmir'de iş dünyasının ve özellikle pastacılık sektörünün yakından tanıdığı İ.Y. ile aynı binada taahhüt işleri yapan Ö.Ş. arasında başlayan arkadaşlık, kısa sürede aşka dönüştü. Çift bir süre sonra da birlikte yaşamaya başladı. İ.Y. aklına bile gelmeyecek bir tuzağın içine düştüğünü çok geçmeden anladı. Genç adam, tüm kredi kartları ve kredilerin ödemeleri arda arda gelince dolandırıldığını ileri sürerek soluğu savcılıkta aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sevgilisinin 'vitamin veriyorum' diye kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu özelliği olan haplar verdiğini ileri süren İ.Y. "Benim parama ve canıma kast eden bir kişiden tabii ki şikayetçi olacağım. Bu kadar sevgili olduk ama hiç anlamış değilim. Beni ilaçla uyutup mobil bankacılık üzerinden tüm hesaplarımı boşalttığı gibi, hem kredi çekmiş hem de destek hesaplarımı boşaltmış" dedi.