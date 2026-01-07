İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İzmir'de 500 bin sosyal konut projesi için çekiliş tarihi belli oldu mu? Kura sonuçları ne zaman belli olacak?

izmir Merkez, Güzelbahçe , Urla , Aliağa , Bergama , Dikili , Foça , Karaburun , Kemalpaşa , Seferihisar , Selçuk olmak üzere 11 ilçede toplam 21 bin 20 sosyal konut yapılması planlandı.

İŞTE ÖDEME PLANI

İzmir'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İzmir'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İzmir'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.