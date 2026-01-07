İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İzmir'de 500 bin sosyal konut projesi için çekiliş tarihi belli oldu mu? Kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman ile başladı. 21 bin 20 konutun yapılacağı İzmir'de vatandaşlar sosyal konut TOKİ kura çekiliş tarihlerini merakla araştırıyor. Peki TOKİ İzmir kuraları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 500 bin konut kurası çekiliş tarihleri, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 arasında il bazında aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Peki TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ İzmir kuraları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
İzmir TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim 6 Mart'ta gerçekleştirilecek.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK ?
İzmir TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri 6 Mart olarak açıklandı. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
İZMİR'DE HANGİ İLÇELERE TOKİ İNŞA EDİLECEK?
izmir Merkez, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk olmak üzere 11 ilçede toplam 21 bin 20 sosyal konut yapılması planlandı.
İŞTE ÖDEME PLANI
İzmir'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İzmir'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İzmir'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.