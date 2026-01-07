İZSU duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde saatlerce su kesintisi yaşanacak: 7 Ocak İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 7 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA MALTEPE 07.01.2025 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR SADIKPAŞA 07.01.2026 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ATATÜRK 07.01.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KAYADİBİ 07.01.2026 saat 12:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA ADATEPE, GAZİLER, YAYLACIK 07.01.2026 saat 11:01 ile 13:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK 07.01.2026 saat 10:55 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR FAHRETTİN ALTAY, ÜÇKUYULAR 07.01.2026 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÇAMBEL 07.01.2026 saat 11:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH 07.01.2026 saat 08:46 ile 11:46 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK KUBİLAY 07.01.2026 saat 04:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ARSLANLAR, EĞERCİ 07.01.2026 saat 11:49 ile 19:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.