  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZSU duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde saatlerce su kesintisi yaşanacak: 7 Ocak İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını açıkladı. İzmir'de 7 Ocak Çarşamba birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 7 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

BERGAMA        MALTEPE 07.01.2025 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BAYINDIR SADIKPAŞA 07.01.2026 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE ATATÜRK 07.01.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KAYADİBİ 07.01.2026 saat 12:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA ADATEPE, GAZİLER, YAYLACIK 07.01.2026 saat 11:01 ile 13:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK 07.01.2026 saat 10:55 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR FAHRETTİN ALTAY, ÜÇKUYULAR 07.01.2026 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ÇAMBEL 07.01.2026 saat 11:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK FATİH 07.01.2026 saat 08:46 ile 11:46 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK KUBİLAY 07.01.2026 saat 04:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI ARSLANLAR, EĞERCİ 07.01.2026 saat 11:49 ile 19:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA